شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة وراء انفجار مستودع الذخائر فى الزرقاء بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الجيش الأردني قرر تشكيل هيئة تحقيق بانفجار الزرقاء، مرجعاً سبب انفجار الزرقاء الارتفاع بدرجات الحرارة.

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، انه لم تقع أي اصابات في حادث الانفجار الذى وقع فجر اليوم الجمعة، في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية، امجد عودة العضايلة، قال إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اضاف العضايلة أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".