شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف جرائم تميم وانتهاكات قطر ضد العمالة الأجنبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال النظام القطري يواصل انتهاكاته وجرائمه المستمرة بحق العمالة الأجنبية في الدوحة، من طرد وسحل وتعذيب متواصل، إضافة الي المعيشة غير الآدمية، ما يكشف وجه تميم الحقيقي.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن تعامل النظام القطري وانتهاكاته ضد العمالة الأجنبية لديه، والتي كان آخرها اقتحام أماكنهم وطرد وسجن الكثير منهم بحجة أنهم يجرون عليهم فحوصات طبية، إلا أنه تم اقتياد البعض منهم في أماكن مجهولة، وهو ما كشفته تقارير دولية منتقدة تعامل النظام القطري مع هؤلاء العمال الاجانب.

وكشف فيديو في التقرير لقطات مسربة من داخل أماكن العمالة الأجنبية في الدوحة، والتي توضح مدى التعامل السيئ معهم، والانتهاكات المستمرة ضدهم، وبيّن الفيديو مدى التعسف والجرائم التي تمارس مع العمالة الأجنبية هناك.

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ولفت التقرير إلى أن السلطات القطرية أصبحت تهدد حياة ملايين الأسر الفقيرة في الدول الآسيوية بسبب طرد العمالة ل وسط تفشي كورونا قبل أن يتم فحصهم طبيا وعلاجهم، حيث يمثل العمال الأجانب 90% من سكان قطر فيبلغ عددهم 2.7 مليون نسمة.