شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تبدى استعدادها لدعم العراق فى مجال مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استعدادها لتقديم مساعدة فنية للعراق في مجال مكافحة الفساد، مشددة على ضرورة حماية استقلالية مفوضية الانتخابات، وقالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية: " نؤيد جهود حكومة الكاظمي في إرساء علاقات دولية متوازنة، ولقد أبدى المجتمع الدولي دعمه للعراق في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار والإعمار". وأضافت بلاسخارت، أن الحكومة تعهدت بإجراء انتخابات مبكرة ذات مصداقية، ويجب أن تكون الانتخابات بقيادة عراقية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة مكلفة بتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات العراقية، وأشارت إلى أن الحكومة العراقية وضعت الإصلاح الاقتصادي والمالي في أولوياتها، وأن الفساد هو أكبر المشاكل التي تواجهها ويقوض ثقة المستثمرين.

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