شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن .. انفجار في معسكر للجيش العربي بمدينة الزرقاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر أمنية أردنية ان انفجارات وقعت في معسكرات المدفعية التابعة للجيش العربي بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء، وتعمل الأجهزة الأمنية على اخماد الحريق. وذكرت المصادر أن الانفجارات وقعت بالذخيرة العسكرية المخزنة في مستودع الهاون. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحادث، الذي لم تتكشف كافة تفاصيله حتى الآن.

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