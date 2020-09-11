«كورونا» يصيب الجغرافيا السياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

صدر عن سلسلة «كتاب اليوم» كتاب جديد بعنوان «العالم ما بعد كورونا»، تأليف الدكتور عبد المنعم سعيد، الذي يرسم صورة العالم ما بعد «كورونا»، حيث طرق المؤلف الحديد وهو ساخن، وتأمّل في الأزمة، وما بعدها، والعالم وما جرى فيه، والأهم ماذا سيجرى مستقبلاً؟

يقول سعيد: ليس سهلاً تأليف كتاب عن حدث بينما لا تزال التطورات جارية، والوقائع ساخنة، وفي أغلب الأحيان فإن المعلومات قاصرة، أو حتى غائبة تماماً، الأمر في حقيقته أكثر صعوبة، لأنه يتعلق بفيروس تأثيره في الفرد هو الموت، وفي الجماعة الهلاك.

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وأضاف المؤلف: منذ بداية عام 2020، ظلت «أزمة كورونا» حاكمة للسلوكات العامة في الدول، والعلاقات الدولية؛ وكل ما لا يؤثر مباشرة مع مواجهة الفيروس كان إما مؤجلاً، وإما لا يلقى الاهتمام الكافي، لم يكن ذلك يعني أن العالم كان ساكناً، فقد كانت «الجغرافيا السياسية» محركاً تاريخياً لعلاقات الدول، وربما أضاف إليها الوباء أبعاداً إضافية، لكن جوهرها ظل كما كان.

وكانت «الظروف الاقتصادية» ضاغطة على كل دول العالم، بكل ما ترتب على البلاء من تكاليف، تلاها مزيد من العجز في الموازنات العامة، وتزايد معدلات البطالة، حيث يؤكد عبد المنعم سعيد أن الكتاب يتناول هذه التحديات في مجالاتها المختلفة، ومن ثم يتابع «تأزم العلاقات الأمريكية -الصينية»، إضافة إلى أهم علامات التحولات الجارية في النظام الدولي، بينما يعطي اهتماماً ل«استجابة المجتمعات للأوبئة» ودروسها وخبراتها، وصراع الوصول إلى لقاح، والعودة للحياة الطبيعية من منطلق مرحلة انتقالية يحدها في ناحية استمرار الفيروس، ومن ناحية أخرى السعي نحو مستقبل أفضل مما كان عليه قبل انتشار الوباء.

ويؤكد هذا الكتاب أن حجم التغييرات التي أحدثها «كورونا المستجد» جعل البعض يقول إن عالم ما بعد «كورونا» لن يكون هو، بأي حال من الأحوال، كالعالم الذي كان قبل أن يضربنا هذا الوباء، لذلك ظهر مصطلح «عالم ما بعد كورونا» على السطح في الشهور الأخيرة، وبدأ العلماء يستشرفون صورة هذا العالم: هل ستتغير فيه موازين القوى؟ وهل ستتغير المعايير التي سنقيم على أساسها الدول الأقوى، سواء سياسياً، أو عسكرياً، أو اقتصادياً؟ وهل سيتغير شكل التكتلات السياسية بعد أن رسب مثلاً «الاتحاد الأوروبي» في اختبار «كورونا»، ولم يقدم شيئاً لإيطاليا التي وقفت وحيدة في مواجهة الفيروس، الذي طحن عظامها، وترك فيها ما لن تمحوه الأيام بسهولة؟