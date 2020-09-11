منتسبات «سجايا الشارقة» إلى المريخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، برنامج «رحلة افتراضية إلى المريخ» عبر تطبيق «زووم» على مدار 3 أيام.

شارك في البرنامج 20 فتاة من منتسبات «سجايا»، بهدف توفير الفرصة لهن لخوض تجربة مميزة تعرفهن بأبرز وأهم الاختلافات بين المريخ والأرض، وذلك في إطار رؤيتها بالمساهمة في إعداد أجيال شابة متخصصة في علوم الفضاء والفلك.

بمزيج من الخيال العلمي والتطبيق العلمي النظري وبافتراض تعرّض زملائهن من رواد الفضاء على المريخ إلى خطر نقص الطعام والأدوية والمعدات ودروع الأشعة الكونية، نفذت الفتيات تجربتهن الافتراضية بطريقة علمية مع تحديات شائقة. وكان عليهن توصيل تلك المواد إلى الرواد هناك بنجاح وبأسرع وقت ممكن، من خلال تجهيز خطة سفر ذكية إلى المريخ.

وتعرفت المشاركات في الرحلة على أنواع المركبات الفضائية وهي، المحلِّقة، المدارية، الهابطة والمتجولة، كما اطّلعن على كيفية اختيار مكان الهبوط الصحيح والسيناريو الآمن له، بالإضافة إلى بنائهن مدينتهن الأولى على سطح الكوكب الأحمر.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة: «تسعى المؤسسة من خلال هذا البرنامج إلى توفير بيئة سليمة وآمنة نهيئ من خلالها الفتيات لخوض تجربة الرحلة إلى المريخ، إلى جانب تشجيعهن على دراسة علوم الفضاء وتعزيز مهارات الابتكار العلمي لديهن، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في بناء أجيال إماراتيّة قادرة على استكشاف الفضاء».

صرح علمي

وقال مروان أنور شويكي، نائب مدير عام الأكاديمية لشؤون القبة الفلكية ومعارض الفضاء:إنها باتت صرحاً علمياً مشرقاً بفضل الدعم المستمر والكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، إذ أسسها سموه كمشروع قومي وطني ومقر علمي بحثي يسعى لتطوير علوم الفلك والفضاء وخدمة المجتمع وتوعيته في جميع مجالات هذه العلوم الحديثة ولتكون الأكاديمية التابعة لجامعة الشارقة، رائدة عالمياً في أبحاث علوم الفضاء وترسيخ مكانة الدولة كمركز علمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والمحاضرات والندوات والمؤتمرات الهادفة والتي تفيد المختصين والهواة في هذا المجال على السواء.

وأشار إلى أن الأكاديمية تركز على التوعية العامة من خلال عروض القبة الفلكية ومعارض الفضاء والمخيمات الصيفية، كما تحرص على التكيف مع الظروف الخارجية مثل انتشار «كوفيد-19»، وضمان استمرارية تقديم الخدمات والمواد العلمية للمجتمع باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة المبتكرة محلياً وعالمياً.