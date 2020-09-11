20 مليون مشاهدة في شهر لـ «مراكب النجاة»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في مصر: إن الوزارة أنتجت أغنية رسمية ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية والقوات البحرية ووزارة الداخلية، وحققت مشاهدة تجاوزت 20 مليوناً خلال شهر.

واستعرضت مكرم، أمس الأول الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، جهود تنفيذ المبادرة التي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأشارت مكرم إلى أن الوزارة صورت 5 أفلام قصيرة؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة تذاع لاحقاً، إلى جانب إطلاق صفحات ضمن مبادرة «مراكب النجاة» على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت لما يزيد على 10 ملايين مستخدم ومتابع.

وقالت: إن الوزارة عكفت على وضع استراتيجية متكاملة للمبادرة تضمن توفير البدائل الإيجابية، من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.