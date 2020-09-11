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مسؤول في الجيش الإسرائيلي: لنقم بتغيير المعادلة أمام "حزب الله"

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© REUTERS / ALI HASHISHO

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه لا يمكن اختباء جنود ومقاتلي الجيش الإسرائيلي من قناصة حزب الله اللبناني، بل عليهم تغيير المعادلة أمام الحزب في الجبهة الشمالية الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي يرون أنه لا مفر من مواجهة حزب الله في الشمال، دون ذكر كيفية تلك المواجهة أو موعدها، ولكنها أشارت إلى استعداد الجيش لأي تهديد من قبل الحزب. 

وبعثت الصحيفة العبرية بتحذير إلى حزب الله اللبناني بأنه في حال إقدامه على مهاجمة إسرائيل، فإن الرد سيكون قاسيا، بدعوى أنه سبق للأمين العام للحزب، حسن نصر الله، قد هدد بالانتقام لمقتل أحد عناصره في هجوم إسرائيلي الشهر الماضي على أهداف بالقرب من مطار دمشق.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لأي هجوم من قبل حزب الله في الجبهة الشمالية، رغم توقع المسؤولين بالجيش أنه سيكون هناك خسائر بشرية، ولكن هناك تعليمات من القيادات بضرورة الرد على أي هجوم من حزب الله.

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