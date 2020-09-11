الجيش الأردني يعلن في بيان رسمي سبب انفجار مستودع قذائف الهاون

ووفقا لبيان الجيش الأردني "وقع انفجار فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان".

وأوضح البيان أن "التحقيقات الأولية كشفت أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشواتقذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار".

وأضاف أنه "لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح واقتصرت على أضرار مادية".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة في وقت سابق اليوم قوله، إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء.