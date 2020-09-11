ويظهر في المقطع الضابط السوداني، وهو يتحدث عن دعم المملكة للشعب السوداني طيلة 40 عاماً، قائلاً إنه "دائماً ما تصل الطائرات السعودية الإغاثية كأول الدول التي تهب لمساعدة السودان".
وتابع ""منذ 40 سنة لم تأتنا إعانات إلا من السعودية".
وبلهجة سودانية عفوية أشار الضابط السوداني إلى أنه "لا يخلو بيت سوداني من بيوت المتضررين من إعانة سعودية".
كما وجه الشكر إلى المملكة والملك سلمان على ما تم تقديمه للشعب السوداني في محنته، داعيا الله أن يحفظ السعودية من كل مكروه.
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
كما تم توزيع 10 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية، للمتضررين في منطقة الحوشاب والكوداب بمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 600 شخص. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
يذكر أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم في السودان، حيث تستمر الأمطار الغزيرة والفيضانات في إحداث الفوضى في البلاد. كما دمرت المنازل والمحاصيل وسبل العيش الأخرى في الكارثة التي لم تشهد البلاد مثلها منذ قرن.
كما أعلنت الحكومة السودانية، في وقت سابق، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث".
كانت هذه تفاصيل خبر ضابط سوداني يتحدث عن مساعدات السعودية لبلاده ويوجه رسالة إلى الملك سلمان... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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