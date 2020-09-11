ضابط سوداني يتحدث عن مساعدات السعودية لبلاده ويوجه رسالة إلى الملك سلمان... فيديو

ويظهر في المقطع الضابط السوداني، وهو يتحدث عن دعم المملكة للشعب السوداني طيلة 40 عاماً، قائلاً إنه "دائماً ما تصل الطائرات السعودية الإغاثية كأول الدول التي تهب لمساعدة السودان".

وتابع ""منذ 40 سنة لم تأتنا إعانات إلا من السعودية".

وبلهجة سودانية عفوية أشار الضابط السوداني إلى أنه "لا يخلو بيت سوداني من بيوت المتضررين من إعانة سعودية".

كما وجه الشكر إلى المملكة والملك سلمان على ما تم تقديمه للشعب السوداني في محنته، داعيا الله أن يحفظ السعودية من كل مكروه.

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© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد بادر بتقديم مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة، تزن 90 طنا، للمتضررين من السيول في السودان، تشتمل على 300 خيمة، و300 حقيبة إيوائية، و1800 بطانية، و16 طنا من السلال الغذائية، و40 طنا من التمور؛ لتوزيعها في المناطق المتضررة في ولايات: (الخرطوم، وسنار، والجزيرة)، يستفيد منها 31980 فردا.

كما تم توزيع 10 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية، للمتضررين في منطقة الحوشاب والكوداب بمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 600 شخص. بحسب وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم في السودان، حيث تستمر الأمطار الغزيرة والفيضانات في إحداث الفوضى في البلاد. كما دمرت المنازل والمحاصيل وسبل العيش الأخرى في الكارثة التي لم تشهد البلاد مثلها منذ قرن.

كما أعلنت الحكومة السودانية، في وقت سابق، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث".