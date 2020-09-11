شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الأردنية تعلن السبب الرئيسى لانفجار مستودع الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن أن التحقيقات الأولية لانفجار مستودع مدينة الزرقاء الذي وقع فجر اليوم الجمعة، تشير إلي أنه ناتج عن ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن المصدر قوله، اليوم /الجمعة/ إن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، الأمر الذى أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار. وشددت القوات المسلحة الأردنية في بيان، أنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية، مهيبة بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام.

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