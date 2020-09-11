شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" تعلن استئناف رحلاتها إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت شركة الطيران الروسية الحكومية "أيروفلوت"، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى دبي، التي تم تعليقها في وقت سابق بسبب أزمة كورونا والإجراءات التى تم اتخاذها لاحتواء انتشار الفيروس، وأوضحت الشركة - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه سيتم تنفيذ رحلتين أسبوعيا بين العاصمة الروسية موسكو ودبي، يومي الجمعة والسبت، وشددت الشركة على المواطنين الروس قبل السفر إلى دبي، وتحديدا قبل 96 ساعة من موعد الوصول إجراء اختبار صحي للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا، فضلا عن إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الوصول. وفي مطلع الشهر الجاري.. أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث، حيث سمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي ومطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.

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