العراق.. استئناف حركة القطارات بعد توقف 6 أشهر

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قال مسؤول عراقي، الجمعة، إن السلطات قررت استئناف حركة القطارات، بعد توقف دام 6 أشهر، في إطار تخفيف القيود التي فرضت في البلاد منذ مارس/آذار؛ لمواجهة تفشي "كورونا".

وفي تصريح للأناضول، أوضح طالب الحسيني، مدير عام الشركة العام للسكك الحديدية: "اعتبارا من السبت سيتم استئناف حركة القطارات من بغداد إلى البصرة وبالعكس، بعد توقف دام 6 أشهر لمنع تفشي كورونا".

وخط بغداد- البصرة للسكك الحديدية ينقل المسافرين بين محافظات بغداد وبابل والديوانية والمثنى وذي قار، وصولا إلى محافظة البصرة.

والخميس، أعلنت الحكومة العراقية، السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات، بعد مضي نحو 6 أشهر على تطبيق قرار حظره لاحتواء تفشي الفيروس.

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وكانت السلطات قررت منتصف مارس/ آذار الماضي، فرض قيود مشددة في البلاد تتضمن تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، وفرض حظر للتجوال، وحظر التنقل بين المحافظات.

ومؤخرا، شهدت عدة محافظات احتجاجات ضد قيود كورونا، التي أثرت سلبا على الاقتصاد، خصوصا حظر التجوال الجزئي والكلي في المدن، وحظر التنقل بين المحافظات.

وحتى مساء الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا في العراق 278 ألفا و418 إصابة بينها 7 آلاف و814 وفاة، وتعافى 213 ألفا و817.

وقررت الحكومة، الإثنين الماضي، استئناف التبادل التجاري مع دول الجوار عبر المنافذ الحدودية البرية اعتبارا من 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد إغلاق كلي وجزئي منذ مارس ضمن إجراءات مكافحة الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.