ترامب يرجح انضمام "دولة أخرى" لاتفاق التطبيع مع إسرائيل

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل "دولة أخرى" غير الإمارات إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى وجود محاولات لضم السعودية إلى الاتفاق.

وقال ترامب في موجز صحفي، نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، في وقت متأخر الخميس: "الأسبوع المقبل، في البيت الأبيض، سنشهد توقيعا بين الإمارات وإسرائيل، وقد يكون لدينا دولة أخرى تنضم لذلك".

وتابع: "أقولها لكم، الدول تصطف للدخول في هذا الأمر".

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ولم يذكر ترامب الدولة التي تريد الانضمام إلى الاتفاق، لكنه أشار إلى وجود محاولات لضم السعودية إليه.

وقال في هذا الصدد: "يمكن أن يتحقق سلام في الشرق الأوسط. أعتقد أن ما سيحدث في النهاية هو أنه سيكون لديك عدد غير قليل من البلدان التي ستأتي؛ وستأتي الدول الكبرى".

وأضاف: "لقد تحدثت إلى ملك السعودية (سلمان بن عبد العزيز) بدأنا للتو الحوار.. وسترونهم ينضمون (للاتفاق)".

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات، و"طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

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