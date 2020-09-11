شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات وحارا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40كلم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36كلم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، صحوا بوجه عام، وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على المناطق الداخلية، ورطب ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

واوضح المركز في بيانه اليومي ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 – 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:05 و المد الثاني عند 18:18 و الجزر الأول عند الساعة 10:35 و الجزر الثاني عند الساعة 03:06..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند 14:11 و المد الثاني عند الساعة 06:15 والجزر الاول عند الساعة 09:41 و الجزر الثاني عند الساعة 22:35.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 43 28 85 25 دبي 41 30 75 30 الشارقة 42 27 80 35 عجمان 40 30 85 35 أم القيوين 41 26 85 40 رأس الخيمة 39 29 80 35 الفجيرة 38 30 80 30 العين 45 29 60 15 ليوا 48 24 80 10 الرويس 42 26 85 25 السلع 44 27 80 35 دلما 39 31 75 50 طنب الكبرى 38 30 80 45

الكويت:

شديد الحرارة نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

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وليلا مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، في مملكة البحرين، سيكون حاراً ورطباً احياناً.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بعد الظهيرة، وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90 %، والصغرى 20 %.

سلطنة عمان:

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 28