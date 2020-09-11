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تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغ 7222 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 161 حالة.

في شأن أخر، التقى وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، عثمان مامودو كان، اليوم، بنواكشوط ، ممثلة البنك الدولي لدى موريتانيا كريستينا سانتوس.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه المؤسسة الأممية الدولية، وسبل تطويرها وتعزيزها، خاصة في المجال الاقتصادي.

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