شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة توثق هدم قوات الاحتلال الإسرائيلى للمبانى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، هدم ومصادرة 389 مبنىً يملكه فلسطينيون بين شهري مارس وأغسطس 2020، أي بمعدل 65 مبنىً شهرياً، وبحسب المكتب، تستمر سياسة الهدم، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي أشار في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 إلى تقييد سياساته طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في رسالة مصوّرة، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إلى وقف عمليات الهدم غير المشروعة خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

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وقال: إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المبان التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي جائحة كوفيد-19، وكنتيجة لذلك أصبح الكثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم.

وأوضح ماكغولدريك أن تدمير المبان الأساسية خلال كوفيد-19 يبعث على القلق بشكل خاص، حيث زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده.

وأشار إلى أن هدم المباني في أرض محتلة محظور من قبل القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتمياً للعمليات الحربية.