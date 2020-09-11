الديوان الأميري الكويتي يؤكد استقرار صحة أمير البلاد

إسطنبول/الخليج 365

أكد الديوان الأميري بدولة الكويت، الخميس، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام "من أخبار عارية عن الصحة" بشأن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرا إلى أن "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر".

جاء ذلك بحسب ما قاله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

وبحسب البيان فإن "الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت".

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ودعا الديوان الأميري إلى "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية"، وعدم الالتفات إلى ما وصفها بـ"الأخبار المغرضة".



وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو/تموز الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

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