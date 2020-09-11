الأردن..انفجار الزرقاء ناجم عن تماس كهربائي بمستودع قنابل "غير صالحة"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الأردنية، أن الانفجار الذي وقع بمدينة الزرقاء (وسط)، فجر الجمعة، ناتج عن تماس كهربائي في مستودع قنابل من نوع "مورترز" غير صالحة للاستعمال تابع للجيش، دون تسجيل أية إصابات تذكر.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، أوردته الوكالة الرسمية "بترا".

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وحسب المصدر ذاته، بين العضايلة بأن التحقيقات الأولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات.

وأوضح "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

وكانت وسائل إعلام محلية والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مشاهداً مصورة للحادثة، قبل أن توضح الجهات الرسمية أسبابه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.