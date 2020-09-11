شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 79767 إصابةً، ووفقا لما ورد في صحيفة سبق السعودية، أوضحت وزارة الصحة المغربية، أنه سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1491.

وفى وقت سابق، أعلنت الصحة فى المغرب، تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيرس كورونا و26 وفاة، فى غضون ذلك قررت الحكومة المغربية تمديد وقت سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سائر أرجاء البلاد، وذلك لمواجهة الانتشار الكثيف لفيروس كورونا.