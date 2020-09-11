ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، قوله إنه لم تقع أي إصابات في حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.
© AFP 2020 / Manolis Lagoutaris
وفي وقت سابق، وقعت انفجارات في منطقة الغباوي شرقي محافظة الزرقاء.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء
وأضاف العضايلة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.
وحذرت مديرية الأمن العام من تداول بيانات قديمة واشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة تداول بيان قديم يعود لحادثة وقعت قبل نحو عام، وذلك بعد أنباء عن سقوط قتيلين وإصابات ثلاثة أشخاص آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة الأردنية تعلق على انفجار مستودع الذخائر بالزرقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.