شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يوقف 128 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر من الأمن التونسي 128 مهاجرًا غير شرعي في عمليات منفصلة بعدة محافظات تونسية، وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن عناصرها بمحافظات المهدية والمنستير ونابل وسوسة أوقفت المجموعة المهاجرة في عمليات منفصلة، وهم على متن ثلاثة مراكب بحرية وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، لفت البيان إلى انه تم تقديم المهاجرين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم .