النعيمي يوجه بـ 45 منحة دراسية للمواطنين بـ 10 ملايين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بتخصيص 45 منحة دراسية كاملة، حتى التخرج، لمواطني دولة الإمارات، وبكلفة 10 ملايين درهم.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، نائب رئيس مجلس الأمناء، عن فخره بالدعم الدائم الذي يقدمه صاحب السموّ حاكم عجمان، لرعاية العلم، ودفع عجلة التقدم والازدهار في المعرفة؛ حيث يؤمن سموّه بأن العلم هو الأساس الراسخ لإحداث التغيير المنشود في شتى مجالات الحياة.

وأكد أن جامعة عجمان أصبحت اليوم صرحاً تعليمياً رائداً، ومنارة مهمة تحتضن بين أروقتها العقول النيّرة والطاقات المبدعة التي تحتاج إلى الدعم وتستحق التعزيز، ليكونوا رواد المحافل والمميزين في أسواق العمل.

وأوضح أن هذه المكرمة ترسخ مبادئ الحكومة الرشيدة التي تؤمن بقيمة الإنسان، وتسليحه بالتعليم الذي يعدّ الأساس في تقدم الأمم وتطورها، وصولاً إلى التنمية الشاملة في القطاعات كافة. وثمن جهود القيادة الرشيدة التي لا تتوانى عن توفير جميع الإمكانات، من أجل حصول مواطني الدولة على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية، لخدمة شعبهم ودولتهم، وتعزيز مشاركتهم في الازدهار الذي تشهده الدولة.

وأعرب الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، عن تثمين أسرة جامعة عجمان وامتنانها لهذه المكرمة السخية، من صاحب السموّ حاكم عجمان. مبيناً أن قيادته الحكيمة ودعمه المستمر للعلم والمعرفة، كانا السبب الرئيسي، لتبوّؤ الجامعة مكانة مرموقة على الخريطة العالمية للتعليم العالي. (وام)