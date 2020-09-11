حرائق الغابات تدمر خمس بلدات بولاية أوريجون الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون الأمريكية إن سلسلة من حرائق الغابات غير المسبوقة دمرت بالكامل خمس بلدات صغيرة ومن المحتمل أنها خلفت عدداً كبيراً من الوفيات مع ورود تقارير أولية عن خسائر بشرية.

وتأكد وفاة ثلاثة أشخاص في شمال ولاية كاليفورنيا على بعد مئات الكيلومترات بسبب حريق مستعر نجم عن البرق تجدد بشدة بعدما حقق رجال الإطفاء تقدماً كبيراً في احتوائه. وبينما استمر أكثر من 20 حريقاً كبيراً في إشاعة الفوضى عبر مساحات كبيرة في كاليفورنيا تحملت ولاية أوريجون المجاورة وطأة حرائق الغابات الأحدث التي اجتاحت معظم الغرب الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

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وأرسلت رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة ألسنة اللهب لعشرات الأميال خلال ساعات لتحاصر مئات البيوت، فيما كافح رجال الإطفاء 35 حريقاً كبيراً على الأقل في ولاية أوريجون في مساحة تقترب من ضعفي مساحة مدينة نيويورك. وقالت كيت براون حاكمة أوريجون في مؤتمر صحفي إن عدداً من المناطق من بينها بلدة ديترويت بوسط الولاية وكذلك بلو ريفر وفيدا في مقاطعة لين الساحلية وفينكس وتالنت في الجنوب تشهد دماراً واسعاً بسبب الحرائق. وأضافت «قد يتسبب ذلك في أكبر خسائر في الأرواح والممتلكات ناجمة عن حرائق الغابات في تاريخ ولايتنا».

وشمالاً قالت الشرطة إن عدة حرائق استعرت في ولاية واشنطن، حيث لقي صبي عمره عام حتفه وأصيب والداه بحروق شديدة أثناء محاولتهم الفرار من حريق. وفي كاليفورنيا قال مسؤولون إنه يجري إجلاء نحو 64 ألف شخص فيما كافحت أطقم الإطفاء 28 حريقاً كبيراً.

من جانب آخر، أعلنت النيجر أنّ الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ يونيو خلّفت 65 قتيلاً وأكثر من 300 ألف منكوب، في حين لا تزال المياه تغمر أحياء عدّة من نيامي، عاصمة الدولة الفقيرة والجافة في الساحل الإفريقي. وأضافت أنّ الفيضانات أسفرت أيضاً عن تدمير 34,000 منزل وكوخ، في حين غمرت المياه 5768 هكتاراً من الأراضي المزروعة. (وكالات)