شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عشريني من مرتفع جبلي.. و«مدني سراة عبيدة» ينقذه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قطع رجال الدفاع المدني في سراة عبيدة مساء أمس الخميس، مسافة كيلو متر سيرا على الأقدام، لإنقاذ شاب سقط من مرتفع جبلي في وادي كرار.

وبحسب نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، تحركت فرق ومعدات إلى موقع الحادثة، وترجل أفرادها مسافة 1000 متر، وعند وصولهم إلى الشاب، تبين أنه في العقد الثاني من العمر تعرض لرضوض وكسور نتيجة سقوطه من مرتفع جبلي، وتم التعامل معه ونقله وتسليمه والموقع للجهات المختصة.