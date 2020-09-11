شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 86 مليون ريال.. إنشاء 60 مدرسة تستوعب 50 ألف طالب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت شركة تطوير للمباني، وهي شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، فوز تحالف يضم شركة أجياد المعرفة للتعليم والتدريب وشركة البواني المحدودة، بأفضل عرض مالي، وقدره 86 مليون ريال لمشروع المجموعة الأولى من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن مشروع المجموعة الأولى من مسار البناء والصيانة والتحويل BMT لتمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة، تستوعب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة تضم المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات في كل من مكة المكرمة وجدة، وفقا لـ”المدينة”.

وأضافت أن مدة بناء المشروع ستكون 3 سنوات، تليها 20 سنة للصيانة من قبل القطاع الخاص، متوقعة توقيع عقد المشروع خلال الأسابيع القادمة والبدء بالأعمال في نهاية هذا العام، على أن يكون الانتهاء من بناء المرحلة الأولى في جدة خلال سنتين من توقيع العقد والمرحلة الثانية في مكة المكرمة خلال 3 سنوات.