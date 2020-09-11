«خيرية الشارقة» تتبرع بـ 5 ملايين درهم لمستشفى القاسمي

سلمت جمعية الشارقة الخيرية، إدارة مستشفى القاسمي شيك تبرع بقيمة 5 ملايين درهم، عن كُلفة علاج الحالات المرضية المتعثرة في دفع المبالغ المتراكمة عليهم، نظير الإقامة والعلاج بالمستشفى، وسلمه الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، للدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي للمستشفى، صباح أمس الخميس بمقر المستشفى، بحضور الشيخ الدكتور صقر المعلا، نائب المدير التنفيذي للمستشفى، وعبيد النابودة، مدير الشؤون المالية والإدارية، والدكتور خالد خلفان، نائب المدير الفني، ومن الجمعية محمد راشد بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد غانم السويدي، عضو مجلس الإدارة

وأعرب الشيخ صقر بن محمد، عن بالغ شكره لإدارة المستشفى، لجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية، وخاصة لذوي الدخل المحدود. وأضاف: إننا في الجمعية نواصل مساعينا لدعم مستحقي العلاج من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، ونسعى كذلك للوصول إلى الحالات المرضية من غير المقتدرين على توفير نفقات علاجهم، عبر شركائنا في الجهات الصحية. مشيراً إلى أن مستشفى القاسمي من الشركاء الرئيسيين في تزويد الجمعية بكشوف الحالات المرضية المتعثرة.

وأوضح: إن التبرع بقيمة 5 ملايين درهم سوف يغطي كلف العلاج ل375 حالة عجزت عن سدادها.

وثمن الدكتور عارف النوراني، جهود الجمعية في تفريج كربة الحالات المرضية المتعثرة، ما يدخل السعادة والبهجة إلى نفوسهم، ثم عودتهم إلى الحياة الطبيعية وممارسة أعمالهم بصحة جيدة. مؤكداً أهمية هذا العمل، وأنه ليس بجديد على الجمعية صاحبة العطاء والإنسانية في إمارة الشارقة.