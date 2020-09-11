حريق هائل في مرفأ بيروت يعيد الرعب لأجواء لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”:

اندلع حريق كبير في السوق الحرة في مرفأ بيروت، أمس الخميس، في مستودع يحتوي على رواسب زيوت وإطارات، هو الثاني من نوعه خلال يومين، وقد شوهدت ألسنة النيران والدخان الأسود يغطيان سماء المنطقة، فيما عمل الجيش اللبناني والدفاع المدني على الفور على إخماد الحريق واستقدم الجيش الطوافات العسكرية؛ للمساعدة في إخماد النيران، بينما أمرت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق فوري في الحريق.

كما اتخذ الجيش إجراءات مشددة في محيط المرفأ، وقد تم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد؛ لإبعاد المواطنين عن المنطقة تحسباً وتسهيلاً لمرور فرق المساعدة. وطلب محافظ المدينة القاضي مروان عبود من المواطنين عدم التوجه إلى محيط مرفأ بيروت؛ حفاظاً على سلامتهم، ولعدم إعاقة عمل رجال الإطفاء الذين يكافحون نيران الحريق المندلع هناك.

وأعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن الفرق تقوم بالعمل بالتعاون مع فوج الإطفاء والجيش اللبناني، ولا يمكن الحديث حالياً عن السيطرة النهائية على النيران، موضحاً أنه يجب على إدارة المرفأ أن تحدد لنا ما هي طبيعة المواد الموجودة في العنابر، ونحن نقوم بخلط المياه مع مواد أخرى؛ لكي نقوم بإطفاء حريق الزيوت، مشدداً على أنه لا داعي للهلع، والخوف والحريق سيأخذ وقتاً؛ لأنه كبير، وقال: لدينا 16 سيارة للدفاع المدني تعمل على إخماد حريق المرفأ والمواد المشتعلة من زيوت وكاوتشوك، ليس من السهل القيام بإطفائها ونطلب من صهاريج المنطقة تزويدنا بالمياه ولا داعي للهلع. وقال مدير مرفأ بيروت باسم القيسي: إن النار تحت السيطرة، لكن الدواليب لا تزال تشتعل ما يسبّب تصاعد الدخان الأسود؛ لكن لا خوف من تمدّد الحريق؛ لانتفاء وجود الهواء، وطوافات الجيش عمدت إلى رشّ مكان الحريق ومحيطه بالمياه؛ لتجنّب تمدّده.

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وفور اندلاع الحريق في المرفأ دعا الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد للبحث بموضوع حريق المرفأ، فيما طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراء تحقيق فوري ومعمق؛ نظراً لدقة الموضوع وخطورته، والمتابعة المباشرة والانتقال إلى المرفأ؛ لإجراء ما يلزم لجلاء واقع الحال، تمهيداً لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة.

وأصدر القاضي عويدات قراراً جاء فيه: عطفاً على اتصالنا الهاتفي الآيل إلى تكليف الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش إجراء التحقيقات الفورية فيما خص الحريق الحاصل في مرفأ بيروت، تقرر تسطير استنابات إلى كافة الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة وشعبة المعلومات والجمارك والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت؛ لإجراء التحقيقات اللازمة والاستقصاءات والتحريات؛ لمعرفة أسباب الحريق المفاجىء الحاصل في مرفأ بيروت، وإبلاغنا شخصياً بالسرعة القصوى عن النتائج؛ وذلك نظراً لخطورة الوضع على أمن المواطن والسلامة العامة، وكشفاً لجميع الملابسات وكل ما يتعلق بالأضرار أو عدمه بمسرح الجريمة، وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق.

كما أعلن الجيش اللبناني أن الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني باشرت التحقيق بالحريق في المرفأ، بإشارة من النيابة العامة العسكرية.

يذكر أن هذا الحريق يأتي بعد حريقٍ آخر وقع في المرفأ منذ يومين؛ حيث تثير هذه الحرائق الهواجس بعد انفجار الرابع من أغسطس/آب المشؤوم، والذي كان قد بدأ بحريق.