مسودة حكومية يعرضها أديب على عون خلال ساعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

واصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، أمس الخميس، وسط سباق بين الانتهاء من التشكيلة الحكومية وبين المهلة التي حددها لنفسه بإنجاز عملية التأليف خلال 15 يوماً من تكليفه وفقاً للمبادرة الرئاسية الفرنسية، التي تنتهي مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يعمد خلال الساعات المقبلة على إنجاز هذه التشكيلة التي تتضمن توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء عليها وعرضها على الرئيس ميشال عون، في وقت أنهى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمته في العاصمة الفرنسية باريس، التي كلفه بها عون مع الجانب الفرنسي، لاسيما ما يتعلق بتأليف الحكومة بعدما عقد هناك سلسلة لقاءات مع السفيرين برنار ايمييه وايمانويل بون وهما من خلية الأزمة، التي شكلها الرئيس إيماويل ماكرون بخصوص لبنان، في حين أسقط الجيش اللبناني طائرة إسرائيلية مسيّرة فوق بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

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وفي هذا السياق، كشفت مصادر مواكبة، عن أن أديب، سيعرض غداً السبت أو يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير، مسوّدة تضم ١٤ وزيراً، من ضمنها ​اللواء إبراهيم بصبوص​ لحقيبة الداخلية، رائد شرف الدين​ للمالية​، ناجي أبو عاصي للخارجية والمغتربين، رند غياض للاتصالات، ربيع بوداني لحقيبتي ​الزراعة​ والعمل، جورج قرداحي​ لحقيبتي الإعلام والثقافة ​وعباس الحلبي​ لحقيبة ​الاقتصاد​.

في غضون ذلك، اتفق الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على إصدار قرار بتأجيل الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقاعد الثمانية الشاغرة باستقالة 8 نواب إلى ما بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2021 نظراً للظروف الراهنة، وانتشار وباء «كورونا».

على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على «تويتر»، أن طائرة مسيّرة تابعة لإسرائيل، اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها أفراد عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية.