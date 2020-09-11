شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف التجارب على اللقاحات بعد 6 أشهر من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من تعليق مجموعة «أسترازينيكا» للأدوية، التجارب على مشروعها الذي تقوده بالشراكة مع جامعة أكسفورد؛ أكدت المجموعة أنه «لا يزال بالإمكان الحصول على لقاح بحلول نهاية العام، أو مطلع العام المقبل». وكانت أسترازينيكا «أوقفت طواعية» تجربتها لعقار تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد؛ بعد أن أصيب أحد المتطوعين في التجارب بمرض لا تفسير له.

تكثيف التجارب

وفي ذات السياق، تتكثّف التجارب السريرية على لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» المستجدّ، خصوصاً في البرازيل والبيرو، وكذلك في الولايات المتحدة وروسيا والصين التي تريد أن تكون الأولى في التوصل إلى لقاح حتى قبل نهاية العام، بعد ستة أشهر من الوباء.

وأودى الفيروس بحياة 904.534 شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في أواخر ديسمبر/كانون الأول، وفق تعداد أعدّته وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية. والجمعة 11 سبتمبر/أيلول سيكون قد مضى ستة أشهر بالتمام والكمال منذ أن صنّفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس/آذار كوفيد-19 «وباءً»، في إعلان تلاه فرض تدابيرعزل في معظم دول الدول، وتوقف الاقتصاد العالمي. وفي مواجهة تفشي الوباء على المدى الطويل، يتسارع السباق للتوصل إلى لقاح خصوصاً في أكثر دولتين تضرراً من الوباء؛ الولايات المتحدة والبرازيل. وفي آخر مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية أحصت المنظمة 35 «لقاحاً مرشحاً»، ويتمّ تقييمه؛ من خلال تجارب سريرية على الإنسان في أنحاء العالم. وباتت 9 من بين هذه اللقاحات في المرحلة الأخيرة أو تستعدّ لأن تصبح في المرحلة الأخيرة. إنها «المرحلة الثالثة» ويتمّ فيها تقييم فاعلية اللقاح على صعيد واسع يشمل آلاف المتطوّعين.

آلاف المتطوّعين

أكد حاكم ولاية ساو باولو أن التجارب السريرية، وهي في المرحلة الثالثة للقاح أنتجه مختبر «سينوفاك» الصيني، أثبتت أنها «إيجابية للغاية» مشيراً إلى أن حملة تلقيح على صعيد واسع يمكن أن تبدأ اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول.

وجرت التجارب على آلاف المتطوّعين في ستّ ولايات في هذا البلد من بينها ساو باولو، الولاية الأكثر تضرراً. في البيرو، أُطلقت أيضاً، أمس الخميس، مرحلة التجارب السريرية للقاح محتمل، ينتجه مختبر صيني على ثلاثة آلاف متطوّع. وتجاوز عدد المرشحين التوقعات مع تسعة آلاف متطوّع خلال أقل من ثلاث ساعات. وهناك بعثة علمية صينية مؤلفة من نحو ثلاثين شخصاً مكلّفة بتنسيق مشروع مجموعة «سينوفارم» الصينية التي لا يُتوقع أن تصدر نتائج تجاربها قبل ديسمبر.

في الولايات المتحدة، تجري مجموعتان؛ هما: «فايزر» و«مودرنا» اختباراً لتقنية لم يتمّ إثباتها بعد. وخلال تجارب المرحلتين الأولى و/أو الثانية على عشرات المتطوّعين، أثار اللقاحان استجابة مناعية؛ لكن ذلك لا يضمن أنهما سيحميان من العدوى.

شرق المتوسط

من جهة ثانية، قال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في بيان «وصل إقليمنا هذا الأسبوع إلى مرحلة مهمة أخرى؛ إذ تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مليوني حالة».

وطالبت المنظمة البلدان ال22 في المنطقة ب«مواصلة تنفيذ تدابير الوقاية المعروفة والمُثْبَتة»، خصوصاً مع بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء وموسم عدوى الإنفلونزا. وقال المنظري: «هناك بلدان عدة نجحت في السيطرة على سريان المرض قبل بضعة أشهر، منها: المغرب وتونس والأردن ولبنان؛ لكنها تشهد الآن تسارعاً في وتيرة ظهور الحالات». وأضاف: إن «بلداناً أخرى تشهد اتجاهات متزايدة مثل ليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة والبحرين».(وكالات)

الفيروس قادر على مهاجمة الدماغ

أظهرت دراسة جديدة، أن أوجاع الرأس والشعور بالتشوش وحتى الهذيان الذي يعانيه بعض مرضى «كوفيد- 19»، قد تكون نتيجة مهاجمة فيروس كورونا الدماغ بشكل مباشر. ولا يزال البحث في مراحله الأولى، لكنه يقدم عدة خطوط جديدة من الأدلة لدعم ما كان يعد سابقاً مجرد فرضية.

ووفقاً للدراسة التي قادها عالم المناعة في جامعة ييل الأمريكية أكيكو إيواساكي، فإن الفيروس قادر على التكاثر داخل الدماغ، كما أن وجوده يحرم خلايا الدماغ القريبة من الأكسجين، إلا أن مدى انتشاره لم يتضح بعد. (أ ف ب)

محطات رئيسية ل «كوفيد - 19»

من صدور أولى المعلومات الآتية من الصين إلى تنبيهات منظمة الصحة العالمية وصولاً إلى الإغلاق التام والركود الاقتصادي في العالم، عشر محطات رئيسية لانتشار كوفيد-19 الذي صنف على أنه «جائحة» قبل ستة أشهر.

أول وفاة

- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أخذت منظمة الصحة العالمية علماً ببلاغ من سلطات ووهان يشير إلى حالات التهاب رئوي ناجمة عن فيروس في المدينة. لم تحصل المنظمة العالمية على تأكيد من السلطات الصينية إلا بعد ثلاثة أيام على ذلك. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2020، تم الكشف عن فيروس جديد هو فيروس كورونا المستجد. بعد أربعة أيام أعلنت بكين عن أول وفاة.

ووهان مقطوعة عن العالم

- في 23 كانون الثاني/يناير 2020 كانت مدينة ووهان الصينية مقطوعة عن العالم. في الأيام التالية تم إغلاق كل مقاطعة هوباي. وبدأت دول بإعادة رعاياها من الصين. وسجلت أول وفاة رسمياً خارج آسيا في 15 شباط/فبراير وهو سائح صيني كان يعالج في مستشفى بفرنسا.

وباء

- في 6 آذار/مارس تجاوزت حصيلة الوباء عتبة مئة ألف وفاة في العالم. وفي 8 آذار/مارس فرضت روما إغلاقاً في شمال البلاد ثم وسعته بعد عدة أيام ليشمل كل أنحاء البلاد. في 11 آذار/مارس صنفت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على أنه «جائحة».

إغلاق في أوروبا

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- في 16 آذار/مارس دعت ألمانيا شعبها إلى «البقاء في المنازل» فيما دعت بريطانيا إلى «تجنب أي تواصل اجتماعي»، وفرضت فرنسا اعتباراً من 17 آذار/مارس إغلاقاً وأعلن الاتحاد الأوروبي عن إغلاق حدوده الخارجية.

تهديد للبشرية

- في 24 آذار/مارس تم إعلان إرجاء الألعاب الأولمبية في طوكيو من تموز/يوليو 2020 إلى السنة التالية. وفي اليوم التالي حذرت الأمم المتحدة من أن الوباء «يهدد البشرية بأسرها».

عزل نصف سكان العالم

- فرضت إجراءات العزل في كل أنحاء العالم. وفي 2 نيسان/إبريل دعي أكثر من 3,9 مليار شخص أي نصف سكان العالم، إلى الالتزام بحجر صحي.

جدل حول هيدروكسي كلوروكين

- أثار استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين الذي روج له البروفسور الفرنسي ديدييه راوول وأيده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً، إلى أن صنفته دراسة دولية مدوية نشرت في 22 أيار/مايو بأنه غير فعال.

لكن تم بعد ذلك سحب هذه الدراسة التي تضمنت أخطاء.

انتشار في أمريكا اللاتينية

- في 7 حزيران/يونيو تجاوز الوباء عتبة 400 ألف وفاة وانتشر بقوة في أمريكا اللاتينية. وباتت البرازيل حينذاك الدولة الثانية الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة.

كمامات أم لا ؟

- دفع تزايد الحالات تدريجياً عدة دول أوروبية إلى فرض وضع الكمامات.(أ.ف.ب)\

الجائحة.. أشياء معلومة ونقاط كثيرة مجهولة

أصبح «كوفيد-19» جزءاً من حياتنا اليوم بعد ستة أشهر من اعتباره جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية. وهو عدو عرفنا عنه الكثير، ولا تزال هناك أسئلة لا أحد يستطيع الإجابة عنها، ومنها ماذا ينتظرنا هذا الخريف والشتاء؟ وما الذي لا نزال نجهله عن الوباء؟ وهل سيتجدد تفشي الفيروس؟

بعد الاختلاط الكبير بين السكان في الصيف، وبينما باتت إجراءات الاحتواء في الربيع بعيدة، يرتفع عدد الإصابات بشكل كبير في أوروبا. هذا هو الحال في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وإن كانت الأرقام أقل بكثير من تلك التي سجلت في ذروة الوباء في مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن «آلاف الإصابات يومياً هو عدد كبير، هذا يثير القلق بالتأكيد». وأكد أحد المسؤولين في الخدمات الصحية البريطانية جوناثان فان- تام لل«بي بي سي» أنه إذا استمر هذا المسار، فستعيش بريطانيا «فترة مضطربة في الأشهر المقبلة». وحذر فيران من أن ارتفاعاً في عدد المصابين سيؤدي «آلياً» إلى زيادة في الإصابات الخطيرة، بفارق أسابيع. لكن إلى أي حد؟ هذا هو السؤال.

يخشى العديد من الأطباء الذين أنهكتهم الموجة الأولى للوباء من أن تفوق الأعباء مجدداً طاقة المستشفيات ووحدات العناية المركزة في الخريف، كما في مارس/ آذار الماضي. وحذروا من أن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي بين الشباب الفئة الأقل تعرضاً للخطر، لكن كبار السن، والذين يعانون أوضاعاً صحية سيئة سيتأثرون بشدة. ويرى آخرون أقل تشاؤماً، أن خطر امتلاء المستشفيات أقل مما كان في الربيع، خصوصاً لأن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة يحترمون إجراءات التباعد الجسدي بشكل أفضل. وأخيراً، يعول الأكثر تفاؤلاً على وجود حصانة اكتسبت خلال الموجة الأولى، يمكن أن تقف سداً في وجه الموجة الثانية . لكن هذا مجرد فرضية. ففي المقابل يصر الجميع على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات.

تكرار الإصابة

سجل عدد قليل من الحالات لمرضى تم شفاؤهم من المرض ثم أصيبوا به مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، حول العالم، ما أحيا قضية المناعة الشائكة. وسجلت أول حالة مؤكدة لتكرار الإصابة بكوفيد-19 لدى رجل ثلاثيني في هونج كونج، وكانت وطأة المرض أشد عليه من إصابته الأولى. ورأى الخبراء في ذلك بارقة أمل، ومؤشراً إلى أن جهاز المناعة لديه تعلم الدفاع عن نفسه بعد الإصابة الأولى.

والسؤال ليس هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرتين، بل بدرجة قدرة المصاب على نقل العدوى في المرة الثانية.

دور الأطفال والأقنعة

بينما بدأ العام الدراسي في عدد من الدول، لم يعرف بدقة بعد دور الأطفال في الوباء. وهناك أمر واحد أكيد هو أنه نادراً ما يصاب الأطفال بكوفيد-19. ومعظمهم لا يصابون سوى بشكل طفيف، وقد لا تظهر عليهم عوارض إطلاقاً.

أما عن القناع، بعدما اعتبر غير ضروري للسكان في مارس/ آذار، فقد أصبحت معظم سلطات الصحية في العالم، بما فيها منظمة الصحة العالمية، توصي به. (وكالات)