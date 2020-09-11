عبدالله بن زايد ونظيره الإيطالي يبحثان هاتفياً العلاقات وأوضاع المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع لويجي دي مايو، وزير خارجية إيطاليا، علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين البلدين.

واستعرض سموّه والوزير الإيطالي، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها التطورات في الشأن الليبي.

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كما تطرقا إلى معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ودورها المهم في تحقيق السلام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، عمق العلاقات بين الإمارات وإيطاليا، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما.

(وام)