إحالة عريس ووالده و«حماه» إلى النيابة بسبب فرح مخالف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ضبطت شرطة أبوظبي، حفل زفاف في منزل مخالف لقرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، المتعلقة بضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات، للحدّ من انتشار الفيروس، وهي مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو أقامة الاحتفالات العامة والخاصة، أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب، 10آلاف درهم للداعي أو المنظم و 5 آلاف درهم لكل من شارك.

وأحيل العريس ووالده ووالد العروس، إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، واتخذت الإجراءات القانونية بحق جميع المشاركين.

وأهابت شرطة أبوظبي بضرورة الالتزام بقرارات النائب العام ب«التباعد» والابتعاد عن «التجمعات العائلية» والتقيد بالتعليمات الوقائية، تجنباً لانتشار عدوى «كورونا». مؤكدة أهمية مراعاة الإجراءات المتعلقة بالسلامة. وناشدت الجمهور بالتعاون والإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وسرعة التواصل مع «خدمة أمان» على الرقم المجاني 8002626 والرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني [email protected]، حفاظًا على سلامة الجميع.