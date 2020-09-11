شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف تعترض وتدمّر مسيّرتين مفخختين باتجاه نجران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار (مسيّرتين) مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية، فيما قال وزير الإعلام اليمني إن خبراء «حزب الله»، وإيران، يديرون عمليات تضليل إعلامي للتغطية على خسائر الحوثيين في مأرب.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في بيانين منفصلين، امس الخميس، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباحاً من اعتراض وتدمير «مسيّرتين مفخختين» أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية، والمدنيين، بمدينة نجران جنوبي المملكة.

وكانت الميليشيات الانقلابية زعمت، أمس الخميس، أنها نفذت هجوماً بصاروخ باليستي، وطائرات مسيرة، أمس الخميس، على «هدف مهم» في العاصمة السعودية الرياض. ولم يصدر تأكيد التحالف، أو من أي جهة مستقلة موثوقة للهجوم.

وأعلن الجيش اليمني استمرار تقدم قواته ميدانياً، بإسناد من المقاومة الشعبية، وطيران التحالف في جبهات القتال شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، لليوم الرابع على التوالي.

وقال مصدر عسكري ميداني: إن قوات الجيش الوطني والمقاومة شنت هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير كل المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة الشهلا، وتواصل الزحف لتطهير ما تبقى من المواقع في جبهة النضود، وسط انهيار واسع في صفوف الانقلابيين.

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وأضاف دمّرت مقاتلات التحالف أربع عربات، وأربع مركبات حوثية، كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات.

كما أفاد إعلام الجيش بأن مدفعيته وطيران التحالف استهدفا تجمعات ميليشيات الحوثي في جبهة نهم، شرقي محافظة صنعاء التي شهدت مواجهات بين الجيش والميليشيات.

وأشار إلى أن عدداً من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، وجرح آخرون، بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة صلب، شرقي محافظة صنعاء. كما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات للميليشيات بالقرب من جبهة صلب وتمكنت من تدمير مركبتين، ومصرع جميع من كانوا على متنيهما.

واستهدف طيران التحالف بغارتين مواقع تتمركز فيها الميليشيات في مفرق الجوف، وتمكنت من تدمير آليات، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني: «إن خبراء «حزب الله» اللبناني، وايران، يديرون عمليات تضليل إعلامي للتغطية على خسائر الميليشيات الحوثية الفادحة في جبهات محافظتي مأرب والجوف»، وأشار إلى أن الميليشيات عقدت الصفقات مع تنظيمي «القاعدة»، و«داعش» برعاية إيرانية، لتأمين مرورهما وتسليم، واستلام المواقع في مديريات محافظة البيضاء باتجاه محافظة مأرب.

وتحدث الوزير عن محاولات ميليشيات الحوثي السيطرة على مدينة مأرب عبر حملات سياسية وإعلامية، واستخدام الدعاية وبث الإشاعات والحرب النفسية، بعد فشلها في تحقيق أي اختراق عسكري باتجاه المدينة، رغم المحرقة التي ساقت إليها عناصرها بالآلاف، بمن فيهم قيادات الصف الأول، وعتادها المنهوب من معسكرات الدولة‏. واشار الارياني إلى أن الميليشيات لجأت خلال الأيام الماضية إلى نشر عشرات التصريحات الكاذبة واختراق صفحات ناشطين لخلق حالة من الإحباط، وبث الهزيمة في نفوس اليمنيين‏.