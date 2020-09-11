شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يصدر مرسوماً بتنظيم النقل المدرسي في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أصدر صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة أمس، المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2020، بتنظيم قطاع النقل المدرسي في الإمارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية متكاملة، تعكس حرص القيادة الرشيدة، على تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين المتطورة والعصرية، الكفيلة بمواصلة جهود الارتقاء بالجوانب الخاصة بمستوى جودة الحياة في رأس الخيمة.
وينص المرسوم على تكليف هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تنظيم قطاع النقل المدرسي، وتطبيق الاشتراطات والمعايير القياسية الخاصة لمزاولتها، والرقابة على المشغلين، للتأكد من الالتزام بها، لضمان توفير خدمات النقل المدرسي، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة والراحة للطلاب.
وأوضح المهندس إسماعيل البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن هذا المرسوم يشكل دفعة قوية لجهود الهيئة ورؤيتها في تنظيم قطاع النقل، وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية.
وأشار إلى أن المرسوم، تضمن اشتراطات السلامة للحافلات، وآلية إصدار تصريح مزاولة النشاط للمشغلين، وشروط إصدار تصاريح مزاولة المهنة لسائقي حافلات النقل المدرسي ومشرفيها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن قائمة المخالفات التشغيلية التي ستطبّق في حال عدم التقيد بالاشتراطات.
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