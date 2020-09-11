شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الشارقة» تصدر كتيب متطلبات المسكن الآمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة عن إصدار كتيب المسكن الآمن لفئات (الطفل - المعاق - كبير السن)، باللغات العربية، والانجليزية، والأردو. وأكدت أن هذا الإصدار يهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة بين جميع أفراد المجتمع، لكونه يشمل متطلبات المسكن الآمن لفئات هي في أمسّ الحاجة لهذه الاشتراطات، حيث عكف عدد من الخبراء والمختصين على صياغة هذه المتطلبات الحيوية.

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