شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الغيني ينضم لعضوية مجلس حكماء المسلمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قراراً بانضمام الدكتور قطب مصطفى سانو، وزير الدولة للشؤون الدبلوماسية في غينيا، ومستشار رئيس الجمهورية الغيني إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين.
والدكتور سانو، من العلماء المؤثرين في غرب إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وله جهود علمية في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي في غينيا المعروفة بتنوعها الديني واللغوي.
ويأتي القرار، في إطار سعي المجلس لضم مجموعة من علماء الأمة الإسلامية وخبرائها ووجهائها، ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطية، للمساهمة في تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدة الاضطراب والكراهية التي سادت بعض المجتمعات في الآونة الأخيرة.
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