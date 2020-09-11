فرنسا ترفض شراكة تركيا وتدعو لوحدة ضد استفزازاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن على أوروبا أن تتحدث بصوت «أكثر وحدةً ووضوحاً» تجاه تركيا التي «لم تعد شريكة» في شرق المتوسط. وقال ماكرون قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي في كورسيكا «نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس (التركي رجب طيب إردوغان) التي تقوم بتصرفات غير مقبولة».

ودعا ماكرون أنقرة إلى أن «توضح نواياها»، معبّراً في الوقت نفسه عن «رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجدداً مع تركيا». وأكد أن «ممارسات غير مقبولة حصلت على السواحل الليبية «تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي». وأضاف أن «تركيا وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، منكرةً الحقوق الشرعية لليونان»، مشيراً أيضاً إلى أن«تركيا تقوم بعمليات تنقيب في المنطقة القبرصية (...) تُعد غير مقبولة». ورأى أن «تركيا لم تعد شريكةً في هذه المنطقة».

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ودانت تركيا التصريحات «الوقحة» لإيمانويل ماكرون الذي انتقد تحركات أنقرة في شرق المتوسط، متهمة الرئيس الفرنسي بأنه«يعرض للخطر»مصالح أوروبا. وقالت وزارة الخارجية التركية إن«الرئيس ماكرون أدلى مجدداً بتصريحات وقحة، بفكر استعماري قديم»، معتبرة أن رئيس الدولة الفرنسي«يعرض للخطر مصالح أوروبا والاتحاد الأوروبي».

واقترح نواب أوروبيون حظراً على بيع السلاح الأوروبي لتركيا، فيما قال وزير يوناني، إنه على القمة الأوروبية توجيه إنذار أخير إلى تركيا قبل فرض العقوبات، معتبراً أن سياسة أنقرة شرق المتوسط تمثل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا.كما طالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات«مجدية»على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط.

(وكالات)