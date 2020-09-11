«الأغذية العالمي» يوفر مليون وجبة لأطفال المدارس في المنطقة

أعلنت مؤسسة «شويترام الخيرية» عن تعاونها مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لإطلاق أكبر حملة استجابة إنسانية للقضاء على الجوع بين أطفال المدارس، ومساعدتهم على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا».

وتهدف الحملة إلى دعم الأسر التي لديها أطفال في سن التعليم، ومساعدتهم على التغلب على التداعيات التي أثرت فيهم بسبب الفيروس المستجد، بتوفير وجبات مدرسية يومية لهم في كل المناطق.

وقال إل تي باغاراني، رئيس مجلس الإدارة: هذا عامنا السادس على التوالي، من التعاون مع البرنامج، ومبادرة هذا العام تمنحنا فرصة للوقوف وراء الأطفال الذين يواجهون مخاطر الجوع وسوء التغذية، هدفنا هو مساعدتهم على الازدهار في الحياة، ومواصلة تعليمهم وتنمية شخصياتهم.

وقال ماجد يحيى، مدير مكتب البرنامج في الإمارات وممثل دول مجلس التعاون الخليجي: إنه مثال رائع على فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي. يمكن لنحو 24 مليون طفل وشاب، التسرب أو عدم الوصول إلى المدرسة العام المقبل، بسبب التأثير الاقتصادي ل «كوفيد-19» وحده.