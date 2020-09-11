شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي» يوفر مليون وجبة لأطفال المدارس في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت مؤسسة «شويترام الخيرية» عن تعاونها مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لإطلاق أكبر حملة استجابة إنسانية للقضاء على الجوع بين أطفال المدارس، ومساعدتهم على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا».
وتهدف الحملة إلى دعم الأسر التي لديها أطفال في سن التعليم، ومساعدتهم على التغلب على التداعيات التي أثرت فيهم بسبب الفيروس المستجد، بتوفير وجبات مدرسية يومية لهم في كل المناطق.
وقال إل تي باغاراني، رئيس مجلس الإدارة: هذا عامنا السادس على التوالي، من التعاون مع البرنامج، ومبادرة هذا العام تمنحنا فرصة للوقوف وراء الأطفال الذين يواجهون مخاطر الجوع وسوء التغذية، هدفنا هو مساعدتهم على الازدهار في الحياة، ومواصلة تعليمهم وتنمية شخصياتهم.
وقال ماجد يحيى، مدير مكتب البرنامج في الإمارات وممثل دول مجلس التعاون الخليجي: إنه مثال رائع على فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي. يمكن لنحو 24 مليون طفل وشاب، التسرب أو عدم الوصول إلى المدرسة العام المقبل، بسبب التأثير الاقتصادي ل «كوفيد-19» وحده.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأغذية العالمي» يوفر مليون وجبة لأطفال المدارس في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.