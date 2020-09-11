سقوط صاروخ «كاتيوشا» علـى مطــار بغـداد الـدولـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الخميس، سقوط صاروخ نوع «كاتيوشا» على مطار بغداد الدولي في ثاني هجوم من نوعه خلال أيام، فيما ألقت القوات العراقية القبض على قيادي في تنظيم «داعش»، خلال عملية «خاطفة»، في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، بينما تم ضبط سبعة أوكار للتنظيم الإرهابي وتدميرها في كركوك.

وقالت الخلية في بيان: «إن صاروخ كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي، دون خسائر»، مشيرة إلى أن «إطلاقه تم من حي الفرات». وكانت ثلاثة صواريخ كاتيوشا، سقطت في محيط المطار يوم الأحد الماضي. وسقط أحدها على مرأب للمطار وألحق أضراراً بأربع سيارات مدنية، لكنه لم يوقع إصابات.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: «إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ، فجر أمس، عملية خاطفة في قضاء الشرقاط، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات «داعش» الإرهابية، بعد مراقبة وتحرٍ ومعلومات استخبارية دقيقة». وأشار إلى أن «عمليات جهاز مكافحة الإرهاب والمستمرة منذ أربعة أيام في مناطق مختلفة، تهدف إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة».