«المواصلات»:خمسة آلاف مركبة تستفيد من خدمات الصيانة

كشفت مواصلات الإمارات أنها قدمت منذ بداية العام الجاري، وحتى أغسطس/ آب الماضي، خدمات الصيانة والإصلاح لنحو 5 آلاف مركبة في إمارة رأس الخيمة، عبر وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية، أحد مراكز الأعمال التابعة لها، في إطار حرصها الدائم على تطبيق عنصري السلامة والأمان في جميع خدماتها، لا سيما الفنية التي تقدمها لشريحة واسعة من المؤسسات والشركات وأفراد المجتمع في الإمارة، لمدد تعاقدية متفاوتة، تمتد إلى 5 سنوات.

وأفاد عبد الرحمن كداو، مدير وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية، بأن الشركة تحرص عبر ورشها الفنية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، على توظيف خبراتها في النقل والمواصلات في تقديم الخدمات الفنية لمختلف أنواع المركبات، وتطبيق معايير الخدمة العالية الجودة، وفق أعلى المعايير والتدابير الاحترازية أثناء تقديم الخدمات، بحسب التعليمات والتوجيهات من الجهات المختصة في الدولة، والتعاميم والقرارات الواردة من الشركة ودائرة البلديات والنقل، بما يضمن عنصري السلامة والأمان، إلى جانب التركيز على كفاءة أداء العاملين، والاحترافية، والأسعار التنافسية لكونها أهم ركائز النجاح، والسبيل للنمو المستدام للأعمال.

وأوضح كداو أن الوحدة تضم 4 ورش فنية، هي: القصيدات وهي الرئيسية المخصصة للمتعاملين الداخليين والخارجيين، وثلاث ورش مخصصة للمتعاملين الداخليين، هي: والظيت، والرمس، وغليلة.