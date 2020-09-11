تربية الخيال التربوي

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أليس من حق القلم أن يقفز فرحاً، حين قرأ مقالاً علميّاً أتى ببراهين ترجّح كفّة أن الحياة على الأرض ظهرت عند البراكين؟ كان كثير من العلماء يميلون إلى أنها نشأت في البحار. إذا لم تكن في عجلة من أمرك، فسيبوح لك القلم تالياً بسرّ ابتهاجه.

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حتى لا تفلت هذه التحويلة الاستطراديّة، أروع نجاح يمكن أن يحققه أيّ نظام تعليمي هو فتح آفاق أرحب لخيال الدارسين. خطأ لا يغتفر أن يتوهّم أولياء الأمور والمربّون أن الخيال من بين الأمور الفطرية التي لا يضاف إليها ولا يُنقص منها. التحليق يحتاج إلى تأهيل وتدريب. أرأيت رؤيا أينشتاين؟ قال: «كنت في سن الخامسة عشرة، سألت نفسي: ما الذي يحدث لو كنت على صهوة حصان، يعدو على شعاع يسير بسرعة الضوء؟ كل مسيرة حياتي كانت الإجابة عن ذلك السؤال».

حتى نستكمل الاستطراد عائدين إلى المحور الأوّل، يكون نظام التعليم قد نجح في تربية الخيال، إذا رأى الطالب طائرة أو مسباراً على الشاشة، فسافر ذهنه إلى بعيد: كيف استطاعت أحماض أمينيّة أن تتشكل في سلاسل لولبيّة في حمض نوويّ، وأن تنتج بروتينات تنشأ منها خليّة حيّة، وبعد مليارات السنين يؤلف لنا الموسيقيون روائع الأعمال، والتشكيليون بدائع الآثار، والفلاسفة والأدباء قمم الفكر والبيان، والعلماء مركبات البر والبحر والجوّ، وشبكة عنكبوتية فيها مليارات «شبيّك لبيّك»؟ هذا لا شيء، لأن القادمين بعد قرن سينظرون إلينا نظرتنا نحن إلى أهل سنة 1020.أمّا بعد ألف عام فقد يقولون: أجدادنا مساكين كانوا يركبون طائرات سرعتها ألف كيلومتر/ساعة.

قبل حوالي أربعة مليارات عام، كانت السماء برتقالية والجو مفعم بثاني أكسيد الكربون، خال من الأكسجين. جزر بركانية إلى جوارها بِرَك مياه عكرة تغلي، فيها طين وحديد وكبريت. في تلك البيئة ظهرت التركيبات ما قبل الحيويّة، وكانت مركّزة بشدة ما سمح للنماذج الخلويّة الأولى بالظهور، فسرت فيها نسائم الحياة فغدت قادرة على التكاثر، وبعد مليارات السنين، اجتاح الأرض جنس يسمّى البشر، ألهاهم التكاثر.

لزوم ما يلزم: النتيجة التذكيرية: سبب قفزة القلم فرحاً لظهور الحياة عند البراكين، تفاؤله بأن براكين ليبيا، سوريا، لبنان، العراق، قد تؤدي إلى ظهور حياة تبعث فينيقاً عربياً.

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