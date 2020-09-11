«الطوفان الثاني».. أوجاع تتخفف بمسرات الطفولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في هذه الرواية، حكايات عنيدة لحالمين يشتقّون من تاريخ أوجاعهم مَسرّات بطعم الطفولة، وهم يروون لحظات ما قبل النهايات. نسمع نحيب أحلامهم كشهقات المستغيث من طوفان عظيم يغمر الأمكنة والأزمنة، لتولد لهم مواقيتُ جديدة للحُلم والحُبّ والأمل تتحدّى حصار الخيبات والنكسات.

في رواية «الطُوفان الثاني» الصادرة عن الدار العربية للعلوم، يواصل الروائي العراقي فاتح عبدالسلام، مشروعه السردي منذ روايتيه «عندما يسخن ظهرُ الحوت - 1993» و«اكتشاف زقَورة - 2000» في البحث عن ذلك المعادل المستحيل لانهيارات الحروب.

من أجواء الرواية نقرأ: «ماذا كان يمتلك أولئك الجنود العراقيون من نحيلي الأجساد الذين شربت الشمس حدقات عيونهم من دون أن تكسر تلك النظرات العميقة الحادة؟ وانسفحت أيام الأسبوع الثاني مع دماء كثيرة.

وفي الأسبوع الثالث كانت القوات الأمريكية تتدفّق في محيط بغداد وصحارى الجنوب. كان الطُّوفان العظيم من الجنود والنيران يغطي أغلب مساحة البلد. كان كمال يراقب الأخبار دقيقة بدقيقة، وكان يقول لأصدقائه إن رأسه وأذنيه وعينيه صارت مثل ستالايت دوّار لا يستقر على اتجاه واحد».