الأردن… انفجارات في معسكرات للجيش بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

وأضاف العضايلة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات.

وقال العضايلة "وفقا للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

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وأفادت وكالات إعلام نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار هائل في ضواحي مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأردنية عمان.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مكان الحادث.

​من جانبها، حذرت مديرية الأمن العام من تداول بيانات قديمة واشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة تداول بيان قديم يعود لحادثة وقعت قبل نحو عام.