الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فوق "السفيرة" شرقي حلب‎

وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك": "الطائرات التي يرجح أنها إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق منطقة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني".
وأضاف المصدر: "الصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محيط مدينة السفيرة شرقي حلب".
ولفت المصدر الأمني إلى أن أحد الصواريخ تمكن من الوصول إلى أحد مخابر مركز البحوث العلمية في السفيرة، مضيفا: "نعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".
وقال المصدر الأمني لـ "سبوتنيك": "اقتصرت أضرار العدوان الإسرائيلي على مركز البحوث العلمية في محيط السفيرة على الماديات ويتم حاليا العمل على إخماد النيران التي اشتعلت في محيط أحد المخابر".
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