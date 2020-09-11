شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تدعو أطراف الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت موريتانيا أطراف الأزمة في ليبيا إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تُوصل إليه مؤخراً ولا يزال هشاً، وأفاد بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أنها تتابع ببالغ الاهتمام المشاورات الجارية حالياً بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة في المغرب، وكذلك التفاهمات الأولية المشجعة التي أشار إليها المشاركون.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعت وزارة الخارجية الموريتانية الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات.