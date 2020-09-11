شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن أن ماس كهربائى وراء انفجار مستودع لقنابل مورترز شرق الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية، امجد عودة العضايلة، إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اضاف العضايلة أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن ماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".