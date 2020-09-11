شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السورى يعلن تصدى الدفاعات الجوية لهجوم إسرائيلى على حلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون السوري اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب.
قيما ورد على موقع روسيا اليوم، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الأهداف المعادية في سماء محافظة حلب هذه الليلة.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها لأهدافها".
وأضافت أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية فوق منطقة السفيرة شرقي حلب.
وصرح مصدر عسكري، الشهر الماضي، بأن "عدوانا إسرائيليا جويا استهدف المنطقة الجنوبية منالبلاد برشقات من الصواريخ"، مؤكدا أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لها".
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