أنباء عن انفجار ضخم واندلاع حريق في مدينة الزرقاء الأردنية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أفادت وسائل إعلام محلية أردنية، ليل الجمعة، عن وقوع انفجار ضخم في مدينة الزرقاء (وسط) واندلاع حريق في المكان.

وفي وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي، تناقلت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للانفجار، الذي لم تعرف أسبابه.

ونقلت صحيفة "الغد" على لسان مصدر امني لم تسمه، بأن الحادثة هي انفجارات وقعت في معسكرات المدفعية التابعة للجيش العربي بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء، وأن الجهات الأمنية تعمل على اخماد الحريق.

ولم يعرف حتى الساعة الأضرار الناجمة عن الانفجار، وفيما إذا كان هناك أية خسائر بالأرواح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.