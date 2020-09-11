الصليب الأحمر: مساعدات تابعة لنا تضررت بحريق مرفأ بيروت

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، أنّها تخزن مساعدات غذائية، داخل المستودع الذي اندلع فيه الحريق الأخير، بمرفأ بيروت، مرجحة أن "تكون الخسارة كبيرة".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة رونا الحلبي، إن "الصليب الأحمر الدولي لديه حصصا غذائية في المرفأ، احترقت جراء الحريق الذي اندلع اليوم، إضافة إلى ما سبق وأن تضرّر جراء تفجير المرفأ"، دون أن توضح حجم تلك المساعدات.

ورجّحت الحلبي، للأناضول، أن "تكون الخسارة كبيرة، في المواد التي تخزن هناك"، مشيرة إلى أنه "لا نستطيع لغاية الآن الجزم إن كانت الحصص تضرّرت بالكامل أو جزء منها".

وتشمل الحصص الغذائية المخزنة بالمستودع "زيت زيتون، وزيت نباتي، وأرز، وسكر، وشاي، ومعكرونة، وبرغل، وحمص، وعدس وفول" حسب الحلبي.

وأوضحت: "استطعنا إخراج 19 ألف حصة غذائية، بعد تفجير مرفأ بيروت، والمهمّة لم تكن بالسهلة".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش اللبناني، وقوع حريق جديد في مرفأ بيروت، شاركت طوافات الجيش في إخماده، وكشف عبر تويتر، أن الشرطة العسكرية "باشرت التحقيق في الحريق، بإشارة من النيابة العامة العسكرية"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

بدوره، أرجع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، سبب الحريق إلى "أعمال إصلاح" في المرفأ.

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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