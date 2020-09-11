لبنان.. هنية يبحث مع "عصبة الأنصار" التطبيع العربي مع إسرائيل

محمد ماجد / الخليج 365
بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الخميس، في العاصمة اللبنانية بيروت، مع وفد من "عصبة الأنصار" الإسلامية، التطبيع العربي مع إسرائيل وقضايا فلسطينية.
وقالت الحركة في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن رئيس مكتبها استقبل في بيروت وفدا من "عصبة الأنصار"، لـ"بحث المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، والتطبيع العربي".
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، "المشاريع الصهيونية الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومن
وبحسب البيان، أكد المجتمعون "عدم التنازل عن الأرض والمقدسات، وعدم التفريط بالحقوق، مع التشديد على أهمية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة مخاطر المرحلة والتصدي للتهديدات الصهيونية".
ها صفقة القرن، وخطة الضم، والتطبيع".
واتفقوا "على ضرورة العمل بين كل القوى الفلسطينية من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان".
ويزور هنية، على رأس وفد من "حماس"، لبنان منذ 1 سبتمبر/ أيلول الجاري.
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